Ночной рейс до Артыбаша запустят из Барнаула

Новости 25.06.2019 16:40 123

Барнаульский автовокзал с 1 июля откроет новый рейс «Барнаул-Артыбаш». На первое время по этому маршруту будут следовать автобусы Citroen малой вместимости (15 мест). Известно, новым перевозчиком стала индивидуальный предприниматель Евгений Третьяков.

По мере увеличения востребованности рейса предполагается предоставлять более комфортабельные автобусы вместимостью до 40 мест. Автобус будет отправляться от Барнаульского автовокзала в вечернее время - в 21:50, а прибывать в Артыбаш Республики Алтай в 05:50. Из Артыбаша также отправление в 21:50, прибытие в столицу Алтайского края – в 05:50. На сегодняшний день уже открыта предварительная продажа билетов.

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Напомним, ООО «АТП «Быстроистокское» уже занимается перевозками из Барнаула в Артыбаш, на данный момент существует два действующих рейса в 5:45 (время прибытия 13:55) и 12:20 ( время прибытия 20:30). Время поездки занимает 8 часов 10 минут. Билет на вокзале стоит 1150 рублей, с 1 июля цена не поменяется.

Напомним, село Артыбаш находится на берегу Телецкого озера.