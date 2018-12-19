Депутаты АКЗС обсудили с министром острые проблемы здравоохранения в Алтайском крае

Новости 25.06.2019 17:10 141

Тему зарплат алтайских врачей подняли депутаты АКЗС во время правительственного часа с региональным министром здравоохранения Дмитрием Поповым. Мероприятие состоялось во вторник, 25 июня.

Дмитрий Попов представлял парламентариям доклад о состоянии отрасли, в котором рассказал о промежуточных результатах министерства.

Народные избранники задали министру вопросы, касающиеся дефицита кадров на селе, обеспечения льготными лекарствами и уровнем зарплат врачей.

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Вопрос о зарплате задал член комитета по правовой политике, справедливоросс Василий Железовский. Он обратил внимание министра здравоохранения на документы, которые депутату предоставили налоговые органы.

«У меня есть данные из налоговой, которые противоречат вашим сообщениям о состоянии заработной платы врачей. Крайстат на мой запрос о средних зарплатах по больницам ответил отпиской в стиле «не твое дело». Предоставленная информация дает мне основания не доверять Минздраву и Крайстату», - сказал Железовский.

После этого микрофон депутата был отключен. Оказалось, что время депутата на вопрос закончилось. В итоге Василию Железовскому все-таки удалось договорить.

«Я убежден, что уровень специалистов зависит от уровня заработной платы. От этого зависит и качество обслуживания. Поэтому необходимо наводить финансовый порядок», - дал понять справедливоросс.

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Дмитрий Попов предложил сформировать официальный запрос в ведомство и предоставить документы из налоговой для последующего ознакомления.

«Хотелось бы сказать, что из тех 39,5 млрд рублей, в фонд оплаты труда уходит 66%. Это официальные данные и реальные выплаты медицинским работникам», - ответил Попов.

Кроме Железовского тему заработной платы врачей поднял справедливоросс Александр Молотов, который привел пример Мурманской области, где местный губернатор Андрей Чибис уволил своего зама после проведенной экспресс-проверки зарплат врачей.

«Возможно, стоит и у нас в крае провести подобную проверку, и в случае выявления фактов недостоверных сведений о зарплатах, принять соответствующие кадровые решения», - сказал Молотов.

Главной проблемой здравоохранения в Алтайском крае депутат также назвал «кадры и деньги».

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Кроме того, Александр Молотов привел в пример сел, далеких от райцентра, куда скорая помощь выезжает только после прямой санкции местного фельдшера, которого в селе не всегда можно найти. Из-за подобного механизма уже фиксировались летальные исходы.

«Кто принял решение о таком формате работы? Это прихоть работников на местах или еще чье-то? С этим необходимо разобраться», - заявил депутат.

Руководитель фракции ЛДПР на Алтае Владимир Семенов поднял вопрос о цену с дефицитом льготных лекарств регионе. В качестве примера он привел историю жителя Рубцовска, который несколько месяцев не мог добиться льготного иммуноглобулина.

«Он пришел в Минздрав, где ему сказали о том, что лекарства пока нет и нужно пару месяцев подождать. А пока лекарства нет, ему предложили получить лекарство в больнице. Что человек и сделал. Два месяца спустя он пришел в Минздрав, где ему сказали, что в очередь его поставить забыли и попросили прийти через несколько дней. В больнице для него лекарства уже не нашлось. Ему несколько раз приходилось покупать лекарство за свой счет. В итоге он потратил за десять дней приема около 200 тысяч рублей. Благо, что он имел такую возможность, но ведь есть еще много таких, у кого такой возможности нет», - рассказал Семенов.

Председатель АКЗС Александр Романенко задал вопрос министру о закрытии хирургического отделения в Локтевской ЦРБ.

Дмитрий Попов сказал, что задачей министерства является сохранение имеющихся мощностей, в том числе районного уровня.

"Вопрос закрытия отделений на какой-то период времени при отсутствии врача хирурга формулируется и приказом министерства перенаправляется на этот период времени людей того или иного района. Однако, наша задача состоит в том, чтобы укомплектовать эту ставку и обеспечить присутствие врача. Я повторюсь, что такие врачи как хирурги, анестезиологи, акушеры-гинекологи, педиатры – это 100% присутствие в районных больницах. Вопрос о закрытии отделений не стоит», - ответил Попов.