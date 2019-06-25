«Зеленые» нашли кандидата на пост главы Республики Алтай

Новости 25.06.2019 15:35 4

Директор майминского сельхозтехникума Александр Чеконов выдвинут партией «Зеленые» на пост главы Республики Алтай.

Как пишут «Новости Горного Алтая», на сегодняшний день на должность главы выдвинуты шесть человек. Соперниками Чеконова являются Олег Хорохордин, Дмитрий Софронов, Виктор Ромашкин, Михаил Соловьев и Леонид Ефимов. Выдвижение кандидатов завершается сегодня, 25 июня.

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Напомним, для регистрации кандидатам следует преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать не менее 81 подписи муниципальных депутатов, при этом не менее 15 из них – районного уровней.

Александр Чеконов родился в 1958 году, учился в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте, является директором АПОУ РА «Майминского сельскохозяйственного техникума». Избирался депутатом Госдумы в 2016 году.