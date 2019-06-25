«Зеленые» нашли кандидата на пост главы Республики Алтай

Директор майминского сельхозтехникума Александр Чеконов выдвинут партией «Зеленые» на пост главы Республики Алтай.
Как пишут «Новости Горного Алтая», на сегодняшний день на должность главы выдвинуты шесть человек. Соперниками Чеконова являются Олег Хорохордин, Дмитрий Софронов, Виктор Ромашкин, Михаил Соловьев и Леонид Ефимов. Выдвижение кандидатов завершается сегодня, 25 июня.
ЛДПР выдвинула на пост главы республики Дмитрия Софронова
Напомним, для регистрации кандидатам следует преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать не менее 81 подписи муниципальных депутатов, при этом не менее 15 из них – районного уровней.