Жительница Барнаула превратила свою квартиру в гниющую свалку

Новости 25.06.2019 14:40 82

Обитательница барнаульской квартиры в типовой многоэтажке на улице Шумакова, 68 давно не встречает гостей. Зловонный запах из ее жилья портит жизнь соседям уже несколько лет, передает «КП на Алтае».

Квартира завалена хламом от пола до потолка. Здесь можно найти все: пакеты, бутылки, перевернутые тазы, грязные замызганные вещи. По словам соседей, 25-летняя хозяйка квартиры развела кошек, а недавно приютила большую собаку. Туалет в квартире давно не работает, и в качестве уборной жительница квартиры использует ванну. Из-за долгов ей отключили воду.

Владелица злополучных апартаментов раньше жила с дедушкой, четыре года назад он умер. На тот момент она уже сильно пила и запросто могла уснуть с зажженной сигаретой. В итоге в квартире произошел пожар. Поговаривают, что во всем этом «аду» девушка смогла зачать ребенка и бросить дочку в больнице. На данный момент в свободное от пьянки время нечистоплотная девушка стоит с протянутой рукой у церкви, а недавно соседи увидели, что она продает квас из бочки недалеко от дома.

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«Пожалуйста, только не пишите нашу фамилию. Нам просто стыдно, что мы могли вляпаться в такую историю, – говорит моя новая собеседница. – Мы в ипотеку квартиру купили в 2015 году. Буквально два месяца прожили, пожар над нами случился. Естественно, нас залило водой. После этого соседка сверху запустили квартиру до нечеловеческих условий. У нас чуть ли не каждый день фекалии с потолка текут. Только заходим к себе и тут же на потолок смотрим, где на этот раз протекло. У нас двое детей. Мальчику 8 лет, а дочке 3 года. Помогите, нам, пожалуйста, мы уже не знаем к кому обращаться!», - рассказывают замученные ужасающей вонью и грязью соседи.

За помощью жильцы дома обращались в администрацию Индустриального района Барнаула, в прокуратуру. Отовсюду приходят отписки, так как это частная собственность.