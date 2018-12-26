Стало известно, кто вошел в список самых проблемных моногородов России

Новости 25.06.2019 14:05 105

Названы 11 самых проблемных российских моногородов из 99, ситуация в которых оценивается как кризисная. Оказалось, что самые проблемные моногорода находятся в Челябинской области, Забайкалье, Хакассии и Карелии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию предоставленную Минэкономразвития.

Моногородов из Алтайского в этом списке не оказалось. Всего в регионе 5 территорий имеют данный статус. Это Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, а также поселок городского типа Степное Озеро в Благовещенском районе. Напомним, что градообразующим предприятием Новоалтайска является «Алтайвагон», Заринска - «Алтай-Кокс», Алейска - «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова, Ярового - «Алтайхимпром», Степного Озера - «Кучуксульфат».

Вернемся к данным Минэкономразвития. Главный показатель кризиса - оценка ситуации самими жителями, фигурирующая в опросах ФСО. Так, к наиболее проблемным российским моногородам были отнесены 11. В их числе - Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

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Всего в России 317 моногородов с градообразующими предприятиями. Критерии, по которым проводится оценка ситуации в таких городах, различные. Среди них – показатели занятости, розничной торговли, темпы роста экономики, размер жилого фонда и уровень поддержки федерального бюджета. Кроме того, обстановка определяется показателями работы градообразующего предприятия и оценками местных жителей общего положения в городе.

По уровню проблемности моногорода разделены на три группы – красную, желтую и зеленую. К красной зоне относятся города с повышенным риском. Во вторую группу входили 4 алтайских моногорода, за исключением Новоалтайска. Последний считается наиболее благополучным. Кстати, Новоалтайск наряду с Заринском в 2018 году получил статус территории опережающего развития.

Редакция «Политсибру» подготовила официальный запрос в региональное Минэкономразвития.

На сегодняшний день известно, что правительство России разрабатывает новую госпрограмму развития моногородов. Реализация запланирована на период с 2019 по 2024 годы. Планируется потратить 57,3 млрд рублей.