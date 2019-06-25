Аномальная жара придет в Алтайский край на смену дождям

Новости 25.06.2019 13:10 101

Алтайские синоптики сообщили, что в ближайшие дни на смену дождливой и относительно прохладной погоде, которая держится в крае, придет жара. Воздух будет прогреваться в дневные часы до 35˚С. Аномальная погода продержится почти целую неделю.

По данным Алтайского ЦГМС, 25 июня средняя температура воздуха по краю составит +17˚С...+22˚С, в юго-западных районах потеплеет до +27 градусов, в юго-восточных районах возможен дождь, гроза. 26 июня и 27 июня дневная температура составит +25˚С...+30˚С. В западных районах потеплеет до +35 градусов, однако возможен дождь, гроза.

В Барнауле 25 июня днем ожидается +20… +22 градуса. В среду, 26 июня, днем +25… +27 градусов, а 27 июня потеплеет до +28… +30 градусов. Согласно прогнозу, осадков в краевой столице в эти дни не ожидается.