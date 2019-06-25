Итоги «Сибирского Дня поля»: почему на Алтае выбирают Ростсельмаш

Новости 25.06.2019 15:05 55

Уже в девятый раз в Алтайском крае состоялся ежегодный агрофорум «День Сибирского поля». Для участников мероприятия традиционно была подготовлена насыщенная программа: выставка сельскохозяйственной техники, демонстрационный показ агромашин в действии, семинары и круглые столы. В рамках форума представители агробизнеса России и зарубежья смогли обменяться опытом и заключить выгодные контракты.

На агрофоруме Ростсельмаш совместно с официальным дилером компании в регионе – ООО «Агротрак» - презентовал ряд современных агромашин. Стоит отметить, что экспозиция Ростсельмаш была одной из наиболее крупных и заняла 2 тысячи квадратных метров.

У компании Ростсельмаш достаточно широкий ассортиментный портфель, поэтому для каждого региона с учетом его специфики, особенностей агрофона и конкретной территории у нас есть решение - в частности, для Сибирского региона, для Алтайского края, - рассказал Алексей Горбунов, директор по региональному развитию компании Ростсельмаш.

Так, были представлены тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели, а также целый шлейф навесной и прицепной техники Ростсельмаш – всего более 20 единиц.

«Ростсельмаш прекрасно знаем. Очень заинтересовали некоторые представленные модели комбайнов. О них мы уже слышали много положительных отзывов, а сейчас увидели своими глазами: мощные двигатели, комфортабельные кабины, выгодная цена», - рассказал Николай Хомутов, директор крестьянского хозяйства ООО «Искра».

Денис Рифер, директор ООО «Лео», рассказал, что техника Ростсельмаш в его хозяйстве используется уже давно и результатами работы он доволен:

«Ростсельмаш знаем не понаслышке – два комбайна работают у нас уже более 15 лет. Отличные комбайны. Вообще, Ростсельмаш с каждым годом улучшает свою технику. Пользуемся не только потому, что соотношение «цена-качество» хорошее, а скорее «цена-качество-производительность».

Также Денис Рифер отметил, что в его хозяйстве успешно работает самоходная косилка KSU-1 – именно эту модель представила компания «Агротрак» в рамках демонстрационного показа на «Дне Сибирского поля».

Посетители выставки увидели эту агромашину в действии: косилка способна обрабатывать 5-10 гектар в час, при этом расход топлива составит всего 2,5 литра на гектар. Мощная, маневренная и универсальная, KSU-1 идеально подойдет хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.

Широкая линейка агромашин, представленных компанией Ростсельмаш, вызвала огромный интерес среди специалистов сельхозпредприятий. Техника данного производителя хорошо зарекомендовала себя в Алтайском крае, ее высокая эффективность при оптимальном соотношении цены и качества давно отмечена представителями агробизнеса. Аграрии знают – Ростсельмаш не подведет.