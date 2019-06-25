Делегация из Барнаула примет участие в научно-практической конференции

Новости 25.06.2019 11:45 56

Преподаватели Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» примут участие во II Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Мероприятие пройдет во 2 по 5 июля 2019 года в Кемерове.

В мероприятии, которое принимает Кузбасс, будут участвовать около 400 учителей и преподавателей вузов из Москвы и Московской области, Алтайского и Ставропольского краев, Волгоградской, Кемеровской и Тульской областей, а также других регионов России.

В центре внимания участников – выявление и развитие детской одаренности, практико-ориентированные аспекты работы с одаренными детьми, разработка и реализация образовательных программ по углубленному изучению естественнонаучных дисциплин в системе дополнительного образования.

В рамках конференции состоятся открытые лекции и презентации, мастер-классы и круглые столы по широкому диапазону вопросов: от реализации образовательных программ и рейтинговой системы контроля достижений школьника до влияния стресса на мозг, будущего искусственного интеллекта и использования радиации в ядерной медицине.

В мероприятии примут участие известные ученые и признанные эксперты, в числе которых исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, д.б.н., профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, и.о. декана химического факультета МГУ Степан Калмыков и другие. Мероприятие проводится при поддержке Администрации Кемеровской области, Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, компаний Еврохим, СУЭК и СГК.