В Алтайском крае выросла естественная убыль населения

Новости 25.06.2019 11:10 148

За первые четыре месяца в Алтайском крае родилось 7005 человек, а скончалось - 11 444. Таким образом естественная убыль населения за период с января по апрель составила 4439 жителей. Это больше, чем за аналогичный отрезок в 2018 году. Отрицательная динамика стала возможна из-за дальнейшего падения рождаемости в регионе.

В январе-апреле 2018 года в Алтайском крае родилось 7636 детей, скончалось 11 403 человека. Естественная убыль составляла 3767 человек. Обращает на себя внимание, что за прошедший год смертность в регионе практически перестала расти, удалось добиться положительной динамики с младенческой смертностью (39 случаев против 51), следует из данных крайстата.

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По-прежнему чаще всего летальные исходы фиксируют у жителей края из-за болезней системы кровообращения (5047 случаев) и новообразований (1829 эпизодов). При этом снижается число погибших в ДТП и добровольно ушедших из жизни. Напротив, данные по отравившимся алкоголем и убитым продемонстрировали рост.

Обращает на себя внимание резкое снижение количества браков и разводов в регионе. Так, с января по апрель 2018 года узаконили отношения 3273 пары, тогда как в текущем году - 2670. Развелась 2261 пара (годом ранее - 3111).