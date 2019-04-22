В Алтайском крае выросла естественная убыль населения

За первые четыре месяца в Алтайском крае родилось 7005 человек, а скончалось - 11 444. Таким образом естественная убыль населения за период с января по апрель составила 4439 жителей. Это больше, чем за аналогичный отрезок в 2018 году. Отрицательная динамика стала возможна из-за дальнейшего падения рождаемости в регионе.
В январе-апреле 2018 года в Алтайском крае родилось 7636 детей, скончалось 11 403 человека. Естественная убыль составляла 3767 человек. Обращает на себя внимание, что за прошедший год смертность в регионе практически перестала расти, удалось добиться положительной динамики с младенческой смертностью (39 случаев против 51), следует из данных крайстата.
Регион оказался одним из аутсайдеров в России по данному показателю
По-прежнему чаще всего летальные исходы фиксируют у жителей края из-за болезней системы кровообращения (5047 случаев) и новообразований (1829 эпизодов). При этом снижается число погибших в ДТП и добровольно ушедших из жизни. Напротив, данные по отравившимся алкоголем и убитым продемонстрировали рост.
Судя по приведенным цифрам, естественная убыль населения за период с января по октябрь увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г