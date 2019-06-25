Сенатор Белоусов принял участие в работе заседания ПАЧЭС

Новости 25.06.2019 10:40 65

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в работе пятьдесят третьего пленарного заседания ПАЧЭС в Баку.

Как сообщил сенатор, Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) была создана в конце 1980-х годов.

Парламентарий участвовал в заседании ПАЧЭС в качестве наблюдателя от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, в котором он, представляя Российский парламент, является заместителем председателя Комиссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Так же Парламент Союзного государства на заседании ПАЧЭС представлял Вячеслав Щепов, депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь.

Как отметил сенатор, любая международная площадка имеет конструктивный потенциал. И его необходимо использовать. Так, по мнению парламентария в таких организациях как Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ, Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического сообщества, Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, такой потенциал для выстраивания равноправных международных отношений используется вполне продуктивно. Такой вывод Сергей Белоусов делает исходя из своего опыта работы в этих организациях. ПАЧЭС решает похожие вопросы, актуальные для своих стран участников.

В качестве наблюдателей прислали своих представителей такие страны как Швеция, Франция, и другие. Активный интерес к работе ПАЧЭС проявляют такие организации как Парламентская Ассамблея Средиземноморья, Парламентский Союз государств-членов Организации Исламского сотрудничества, Азиатская Парламентская Ассамблея и другие. Сенатор уверен, что это, без сомнения, говорит об интересе стран к развитию равноправного сотрудничества и заинтересованному поиску международных площадок, свободных от политического давления и не несущих деструктивный компонент в содержании своей работы.

Особый интерес в повестке дня заседания у алтайского парламентария вызвали вопросы производства энергии, в том числе возобновляемой естественным путем энергии. Все это важнейшие постулаты развития «зеленой экономики» в целом, что составляет особый интерес Сергея Белоусова, при работе, как в Российском, так и в Союзном Парламентах.