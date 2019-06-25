В Барнауле директора фирмы судят за невыплату сотрудникам 4,5 млн рублей

Новости 25.06.2019 9:50 98

Директора фирмы ООО «Алтайские нивы», которая специализируется на растениеводстве и животноводстве, судят за невыплату сотрудникам заработной платы, сообщает региональное СКР.

Согласно материалам дела, 76 сотрудникам фирмы с июня по ноябрь 2018 года не платили зарплату полностью или частично. В результате умышленных действий обвиняемого перед указанными работниками сформировалась задолженность по заработной плате в сумме более 4,5 миллионов рублей.

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Известно, у директора фирмы была возможность отдать долг. Но обвиняемый перераспределял денежные потоки на иные цели, в первую очередь, на расчеты с поставщиками и возврат кредиторской задолженности, создавая видимость финансового благополучия организации и решая текущие финансовые проблемы.

Судом наложен арест на имущество предприятия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.