Врио главы Алтая закрыл личные сообщения в Instagram

Новости 25.06.2019 10:15 179

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин решил закрыть комментарии в своем аккаунте в Instagram. Решение политик объяснил тем, что ему стало поступать слишком много обращений.

"Мы с вами на связи уже три месяца, и я вижу, что в нашем регионе живет огромное количество людей с активной гражданской позицией. Как вы знаете, с первого дня нашего с вами общения онлайн я обязал моих коллег внимательно читать то, что вы пишете, и какие проблемы поднимаете, отвечать оперативно на все сообщения, отправленные как в директ, так и оставленные в комментариях. При этом реагировать они должны не формально, а точно и по существу, с желанием помочь", - заверил Олег Хорохордин.

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По словам врио губернатора, с конца марта он получил 1560 обращений через личные сообщения и комментарии, из них на данный момент ответ дан на 1236. Больше всего жителей беспокоит состояние дорог, вопросы уборки мусора и состояние сельского хозяйства.

"Однако хочу отметить, что в связи с возросшей аудиторией, количество личных сообщений во всех моих социальных сетях настолько велико, что мы уже не можем силами администрации отвечать на каждое из них. В связи с этим я хочу отметить, что личные сообщения будут закрыты, однако работа в комментариях только усилится", - написал в своем аккаунте политик.

Хорохордин заверил, что комментарии под всеми постами будут открыты. Это даст возможность жителям рассказать о проблемах, выступить с критикой или сделать предложение.