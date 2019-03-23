Один учитель ведет три предмета: ОНФ зафиксировал острый дефицит педагогов

Новости 25.06.2019 7:40 399

Доля учителей, которые сообщают, что в их школах не хватает педагогов-предметников, за год выросла с 48% до 51%. В образовательных учреждениях по-прежнему нет необходимого числа преподавателей.

Самый острый дефицит среди учителей математики, иностранного и русского языков, а также начальных классов. Об этом свидетельствуют данные опроса более 3 тысяч педагогов из 83 регионов России, проведенного экспертами ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования» во втором квартале этого года.

Острый дефицит

Половина опрошенных учителей (51%) сообщила, что в их школе не хватает предметников. Об отсутствии одного-трех педагогов сообщили 36% опрошенных, о дефиците кадров в количестве четырех-пяти заявили 10,6% опрошенных. До десяти человек в штате не хватает у 0,4% опрошенных респондентов. Нехватка педагогов в сельских школах составляет 54%, а уровень дефицита в городе составляет 50%. Около 38% участников опроса отметили, что замену уволившимся коллегам нашли с трудом. Они рассказали, что некоторые учителя преподают по три предмета, пройдя только курсы переподготовки. Замену учителям находят качественно хуже. Об этом сообщили в Ставропольском крае.

Алтайский край тоже не может похвастаться числом закрытых вакансий. Опрошенные в регионе также сетуют на текучку.

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«В начальной школе двое учителей согласились подхватить два класса, но на будущий год учителей так и не нашли. По английскому языку постоянная текучка: принимают молодых специалистов, студентов, но они не выдерживают и года. В данный момент уволились сразу три молодых учителя английского», - рассказали опрошенные.

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Сложно найти замену

О том, что ушедшему учителю не получается найти замену рассказали 22% учителей. При этом муниципалитеты, узнав об увольнении предметников, рекомендуют некоторым школам обходиться «своими силами»: чтобы средняя зарплата в школе соответствовала нужному уровню.

«Негласный приказ – не увеличивать количество учителей. Даже если учитель уволился, его часы перераспределяются», «Распределяли нагрузку среди оставшихся педагогов, в том числе и не по профилю» – говорили педагоги во время опроса.

По словам опрошенных, самый острый дефицит в школах среди учителей математики (34%), иностранного (32%) и русского (25%) языков, начальных классов (24%), физики (18%).

Один учитель ведет три предмета

В итоге преподавателям приходится вести уроки по другим предметам. Например, математику преподают учителя начальных классов, уроки русского языка ведут библиотекари.

«Есть школы, где один педагог ведет математику, историю и английский язык, а другой – физику, изобразительное искусство и ОБЖ. Сельский учитель физкультуры может преподавать еще и английский язык, а учитель информатики – музыку и ИЗО. Тем временем в нацпроекте «Образование» поставлены амбициозные цели, выполнение которых напрямую зависит от учителей, их возможности расти профессионально и желания продолжать работать в школе» – отметила член центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

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Состав не омолаживается

Кроме того, педагоги сообщают о росте среднего возраста учительского состава. Они уверяют, что сейчас педагогический коллектив состоит из людей за 40 лет.

«Летом увольняется минимум три учителя. Прошлым летом ушло двое. Половина коллектива на пенсии. Молодые учителя приходят на год и уносят ноги в ужасе. В этом году был молодой учитель – приезжал из другого города (100 км), в следующем году его не будет», - беспокоятся преподаватели.

Увольнения могут продолжиться

Также опрошенным был задан вопрос об их мыслях о возможном уходе из школы. В итоге опрос показал, что такие мысли посещают каждого пятого или 18% респондентов, а 2% уже приняли решение уйти и даже написали заявление. Причиной они называют сложность работы в сложившихся условиях.

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Основные причины – невысокая зарплата, нестабильность стимулирующих выплат, растущий объем задач, не связанных с обучением детей, необходимость оснащать кабинеты за свой счет, давление администрации и родителей.

«Национальный проект «Образование» пока не дает ответа на главный вопрос: кто будет выводить российскую школу в десятку лучших? Именно от учителя зависит, сможет ли ребенок учиться по индивидуальной образовательной траектории, поучаствует ли в онлайн-уроке, проявит ли интерес к волонтерству. Нужно возвращаться к вопросу системы оплаты труда, финансировать целевую подготовку сельских учителей – у муниципалитетов далеко не всегда хватает на это средств. Каждый шаг, который совершают органы власти, должен освобождать время учителя и создавать новые возможности, а не увеличивать давление. На это должно работать все: федеральный государственный образовательный стандарт, национальная система учительского роста, цифровая школа, центры профессионального мастерства. Мы должны создать условия, в которых эффективный педагогический труд снова станет возможным в каждой школе», – заключила Любовь Духанина.

К чему это приведет и как быть?

К 2029 году, по оценкам ведомства, нехватка учителей-предметников может достичь 188,7 тысяч человек, если не принимать никаких мер.

Президент России Владимир Путин в качестве меры поддержки сельских педагогов предложил запустить с 2020 году программу «Земский учитель» - педагоги, решившие поменять работу в крупном городе на преподавательскую деятельность в сельской местности, смогут получит 1 млн рублей.