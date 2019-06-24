Алтайский думец попал в ДТП с мотоциклистом

Новости 24.06.2019 18:30 54

Депутат Государственной Думы Николай Герасименко попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Рен-тв.

ДТП произошло накануне в Москве на Ленинском проспекте. По имеющимся данным, 68-летний депутат ехал от улицы Крупской на своем Lexus в направлении МКАД, где при перестроении его машина столкнулась с мотоциклом.

О состоянии байкера ничего не известно. По последним данным, у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Известно, что Николай Герасименко в этом году уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД.