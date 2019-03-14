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Алтайский думец попал в ДТП

Новости
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Депутат Государственной Думы Николай Герасименко попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Рен-тв.

ДТП произошло накануне в Москве на Ленинском проспекте. По имеющимся данным, 68-летний депутат ехал от улицы Крупской на своем Lexus в направлении МКАД, где при перестроении его машина столкнулась с мотоциклом.

О состоянии байкера ничего не известно. По последним данным, у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Известно, что Николай Герасименко в этом году уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: medvestnik.ru