Декан юрфака алтайского вуза может занять место Екатерины Четошниковой в ОПАК

Новости 24.06.2019 17:30 91

Депутаты краевого Заксобрания должны принять решение о назначении на пост члена Общественной палаты Алтайского края Татьяны Полещенковой. Об этом свидетельствует материалы грядущей сессии АКЗС.

«Утвердить членом Общественной палаты Алтайского края кандидатуру Полещенковой Татьяны Владимировны, представленную региональной молодежной общественной организацией «Союз молодых юристов Алтайского края», - говорится в постановлении, которое будут рассматривать депутаты 26 июня.

В марте текущего года сообщалось, что в Общественную палату края будут назначены два новых члена на место Екатерины Кузьминой и Екатерины Четошниковой. Последняя в 2018 году получила назначение на госслужбу, что не позволило ей оставаться в статусе общественницы.

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Новый состав ОПАК окончательно сформировался к июню 2017 года. Срок полномочий общественников истекает в 2020 году. Всего в состав совещательного органа вошло 45 человек. По 15 представителей делегировали Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждена ранее избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Четошникова и Казьмина прошли «по квоте» от АКЗС.

Что известно о новом кандидате в Общественную палату

Татьяна Полещенкова - декан юридического факультета, завкафедрой гражданско-правовых дисциплин в РАНХиГС. Родилась 18 августа 1973 года.

В 1995 году окончила филологический факультет Алтайского государственного университета, а в 2004 году окончила юридический факультет того же вуза. Кандидат юридических наук. В 2010 году получила профессиональный диплом в области управления Международного института менеджмента ЛИНК в Великобритании.

Между тем на днях определился еще один член ОПАК. На место бывшего председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Владимира Бабушкина, покинувшего Палату в апреле 2019 года, был назначен его преемник на посту руководителя краевых профсоюзов Иван Панов. Данную кандидатуру 20 июня утвердил губернатор Виктор Томенко. Добавим, на место члена ОПАК претендовала также учредитель Барнаульской городской общественной организации «Приют для бездомных собак и кошек «Ласка» Софья Куликова.