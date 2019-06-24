Минприроды объяснило ситуацию с нарушениями в алтайских лесах

Новости 24.06.2019 18:10 83

Рослесхоз и УФСБ выявили значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах на территории Алтайского края. Речь идет о незаконных вырубках и недостоверных сведениях о лесных пожарах. Между тем региональное Минприроды не согласно с претензиями в свой адрес и подведомственных ему учреждений.

Ранее правоохранители провели выемку документов в краевом министерстве. В Минприроды не согласны с обоснованностью значительной части нарушений, поэтому готовится акт разногласий. Все объемы и виды заготовки древесины согласованы с Рослесхозом и ведутся на основании Лесного плана Алтайского края, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов. Все разрешительные документы размещены на официальном сайте ведомства в свободном доступе.

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Говоря о претензиях по поводу занижения количества лесных пожаров, в Минприроде подчеркнули, что в процессе тушения непосредственное участие принимают арендаторы. Понесенные затраты им возмещает государство. Самому арендатору скорее выгодно «приписать» площадь, чтобы получить большую компенсацию, чем утаить реальную цифру. Каждый гектар, потушенный арендатором, и целевое использование фонда компенсаций за тушение пожаров находится на контроле ведомства.

По остальным предписанным нарушениям Минприроды края инициированы служебные проверки. В списке Чарышское, Алтайское, Озерское и Залесовское лесничества. Прозрачность проверок обеспечивают созданные комиссии с привлечением общественности, органов власти, сотрудников МЧС, депутатов, экологов, сообщили в пресс-службе министерства.