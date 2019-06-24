Выходец из краевой прокуратуры возглавил сибирское управление СКР

Новости 24.06.2019 17:05 84

Пятое управление Следственного комитета России (бывшее управление по Сибирскому федеральному округу) возглавил полковник юстиции Юрий Чистоходов. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Ранее Чистоходов занимал пост заместителя руководителя новосибирского управления ведомства. Он стал четвертым по счету руководителем сибирского окружного управления СКР со дня образования этой структуры. До него кресло главного следователя поочередно занимали Василий Усов, Андрей Лелеко и Андрей Хвостов.

К слову, последний в настоящее время является руководителем СКР по Алтайскому краю.

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Юрий Чистоходов — выпускник Алтайского госуниверситета. С 1997 по 2007 работал в прокуратуре региона в должностях помощника прокурора Белокурихи, а затем прокурора Михайловского района. В последующем ему доверили Славгородский межрайонный следственный отдел. Оттуда он был переведен в Новосибирск.

В 2018 году полковник Чистоходов заработал 2,87 млн рублей. У него в долевой собственности есть жилой дом площадью почти 200 кв. м., квартиры на 105 кв. м., 61,5 и 65,7 кв. м. Его супруга отчиталась о 4,78 млн рублей — ее доход вырос за год почти вдвое.

Пятое управление СК занималось резонансными уголовными делами. Оно, например, вело дела бывшего новосибирского губернатора Василия Юрченко о превышении полномочий, экс-чиновников Солодкиных, заместителей экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева о вымогательстве акций разреза «Инской», а также выяснением причин пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".