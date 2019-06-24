В Барнауле спасли собаку, напугавшую прохожих своей худобой

Новости 24.06.2019 19:25 33

В Барнауле хозяева едва не до смерти заморили голодом собаку. Когда владельцы вывели обессиленное животное на улицу, на его худобу сразу обратили прохожие. Об этом корреспонденту «АиФ-Алтай» рассказала зоолюбительница Татьяна.

Речь идет о породистом псе. В социальных сетях появилось объявление о поиске новых хозяев для шарпея, ему всего один год.

Вероятно, дома собаку морили голодом несколько месяцев. Как рассказала Татьяна, из-под кожи животного торчат ребра. От слабости собака почти не передвигается. По ее словам, бывший владелец нашел животное на улице, но прокормить его не может. Он признался, что рацион собаки состоял из воды и хлеба.

В Барнауле собаку выбросили из окна и насмерть забили палкой Новости 25.04.2019 8:15 21 апреля на улице Глушкова, дом № 3 местный житель выбросил из окна четвёртого этажа собаку 408

«Спустя некоторое время он позвонил и сказал, что съезжает с квартиры, если не заберут собаку, он её выбросит на улицу», - отметила девушка.

Волонтеры развернули целую спецоперацию по спасению животного, приютить пса на одну ночь согласилась одна из жительниц поселка Спутник. На теле собаки были обнаружены зажившие раны. На следующий день по объявлению откликнулась семья, которая согласилась взять питомца в дом.

Новосибирский рыбак спас вмерзшую в кусок льда собаку Новости 17.02.2019 14:20 Сейчас собака находится в ветклинике на стационаре 1069