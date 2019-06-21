Результаты ЕГЭ по обществознанию и иностранным языкам стали доступны для ознакомления выпускникам из Алтайского края. Об этом сообщает сайт краевого министерства образования.
По данным ведомства, английский язык, уже который год стал самым популярным среди иностранных языков, который сдавали алтайские выпускники. В 2019 году его сдавали 700 человек. Кроме того, будущие абитуриенты сдавали немецкий, китайский, французский и испанский языки.
Выпускники из нескольких районов края получили максимальный балл по русскому языку
Среди сдавших ЕГЭ по английскому языку, 86 сдали экзамен на 90 и более баллов. Максимально набранный балл по немецкому языку составил 84. Для поступления в ВУЗ необходимо было набрать хотя бы 22 балла.
По обществознанию только один человек набрал 100 баллов. Им оказался ученик заринской школы Артем Кондратьев. Также 77 человек набрали 91 и более баллов. Для поступления в ВУЗ нужно набрать 42 балла минимум.
10 выпускников Алтайского края набрали 100 баллов на прошедшем 31 мая ЕГЭ по химии (9 человек) и истории (1 человек)