Стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и иностранным языкам

Новости 24.06.2019 16:40 147

Результаты ЕГЭ по обществознанию и иностранным языкам стали доступны для ознакомления выпускникам из Алтайского края. Об этом сообщает сайт краевого министерства образования.

По данным ведомства, английский язык, уже который год стал самым популярным среди иностранных языков, который сдавали алтайские выпускники. В 2019 году его сдавали 700 человек. Кроме того, будущие абитуриенты сдавали немецкий, китайский, французский и испанский языки.

Сразу 25 выпускников из Алтайского края набрали высший балл за ЕГЭ по русскому языку Новости 21.06.2019 10:20 Выпускники из нескольких районов края получили максимальный балл по русскому языку 273

Среди сдавших ЕГЭ по английскому языку, 86 сдали экзамен на 90 и более баллов. Максимально набранный балл по немецкому языку составил 84. Для поступления в ВУЗ необходимо было набрать хотя бы 22 балла.

По обществознанию только один человек набрал 100 баллов. Им оказался ученик заринской школы Артем Кондратьев. Также 77 человек набрали 91 и более баллов. Для поступления в ВУЗ нужно набрать 42 балла минимум.