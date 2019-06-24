В Барнауле на две недели ограничат движение транспорта на улице Профинтерна

Новости 24.06.2019 16:10 72

Движение транспорта будет ограничено в Барнауле по адресу Профинтерна, 16 с 25 июня. Это связано с проведением ремонтных работ по замене трубопровода специалистами теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании. Движение будет недоступно по всей ширине проезжей части до 20:00 10 июля.

Как рассказали в СГК, сейчас на месте проведения ремонта идут подготовительные работы. Перекрытие дорожного движения планируется с 17.00 25 июня до 20.00 10 июля.

Всего за это время на участке заменят 66 метров тепловых сетей. Возраст труб на данном участке составляет 45 лет, диаметр - 720 мм. Работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.