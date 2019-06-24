Бывший студент юрфака АлтГУ получил штраф за регистрацию фиктивной фирмы

Новости 24.06.2019 14:40 181

Суд приговорил бывшего студента юридического факультета одного из вузов Алтайского края к штрафу за представление паспорта для регистрации фиктивной фирмы. По данным источников "Политсибру", осужденный учился на юрфаке АлтГУ.

Как сообщает региональный следком, в 2017 году к обвиняемому обратился его знакомый. Он предложил за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей выступить в качестве учредителя и директора в ООО, фактически не осуществляя деятельность по управлению компании и тем самым выполнить роль подставного лица.

На тот момент молодой человек, являясь студентом юридического факультета, ответил согласием и предоставил свой паспорт знакомому, который впоследствии подготовил правоустанавливающие документы для образования юрлица. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемом, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юрлицом.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме, поэтому суд назначил ему минимально возможное наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Речь идет о штрафе в размере 100 тысяч рублей.