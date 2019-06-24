Глава Челябинска ушел из мэрии, не проработав и полгода

Новости 24.06.2019 15:45 84

Сегодня утром подал в отставку глава Челябинска Владимир Елистратов, проработавший всего четыре месяца. Фото его заявления опубликовано порталом «Знак».

Экстренное заседание городского парламента утвердило отставку градоначальника и назначило и.о. его первого заместителя – Наталью Котову. Уход Елистратова не стал неожиданностью – ранее глава города подвергался критике со стороны врио губернатора Алексея Текслера за неудовлетворительное благоустройство и отставание в подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС.

Бывший градоначальник входил в команду экс-губернатора Бориса Дубровского, поэтому вопрос о его сложении полномочий встал уже через месяц после назначения Текслера. Сам Елистратов в воскресенье опровергал слухи о своей отставке, отметив, что она может состояться в понедельник.

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Конкурс на должность городского главы начнется не ранее октября, поскольку для его объявления должен быть сформирован новый созыв гордумы.

«До окончания созыва должно быть не менее шести месяцев. Уже не успеваем, 8 сентября выборы. С этой даты в течение 30 дней должны сформировать новый созыв городской думы, 8 октября дума должна сформироваться. И плюс три месяца на выборы главы», - сообщили ТАСС в пресс-службе Челябинской мэрии.

Главой Челябинска 59-летний Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса