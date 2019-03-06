Заверены первые списки кандидатов в депутаты Республики Алтай

Списки кандидатов в депутаты Республики Алтай седьмого созыва от избирательных объединений заверены в конце прошлой недели на заседании регионального избиркома. Информация размещена на сайте ведомства.
От регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» зарегистрирован 31 кандидат. От регионального отделения политической партии «Партия Возрождения России» в Республике Алтай – 24 кандидата.
Также на заседании избирательной комиссии были утверждены порядок дополнительной аккредитации представителей СМИ на избирательных участках и сметы расходов избирательных комиссий на выборы Главы республики, председателя правительства и депутатов Госсобрания.
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Ранее портал «Новости Горного Алтая» сообщал, что в избирательные комиссии подали уведомления девять самовыдвиженцев, намеренных баллотироваться в депутаты Госсобрания. В настоящий момент они собирают подписи (для регистрации необходимо, чтобы не менее 3 % избирателей округа подписались в поддержку кандидата).
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Выдвижение кандидатов в депутаты продлится до 5 июля. Подписные листы самовыдвиженцам необходимо сдать не позднее 22 июля. Собрать им нужно в зависимости от численности избирателей от 103 на самом малочисленном до 200 подписей на самом густонаселенным округах.