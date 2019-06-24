Дорожные службы начали ремонт моста через Барнаулку

Новости 24.06.2019 14:01 80

В Барнауле приступили к ремонту моста через реку Барнаулку на шоссе Ленточный бор в районе поселка Булыгино. Об этом сообщает министерство транспорта Алтайского края.

Реконструкция моста входит в план по ремонту трассы, вошедшей в список дорог-участниц национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме демонтажа моста, с дальнейшим возведением нового, дорожники выполнят устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения.

ДСУ-4 сообщает, что полного перекрытия или реверсивного движения на дороге не будет.

Также запланированы мероприятия по уширению проезжей части на участке дороги с ул.Кутузова в сторону Южного тракта до АЗС. После выполненных работ, участники движения смогут ехать в каждую сторону по двум полосам. Кроме того, на трассе будут барьерные и перильные ограждения, тротуары и новая дорожная разметка.

Работы будут проводиться два года – с 2019 по 2020 год.

Общая стоимость проекта составит более 290 млн рублей.

Напомним, что ранее горожане неоднократно жаловались на общее состояние моста и опасались за возможные риски, которые могут возникнуть.