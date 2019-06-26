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СПИД-центр провел обучающие семинары для осужденных Рубцовска

Новости
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Завотделом профилактики Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД Епанщинцева Маргарита Вениаминовна провела обучающие семинары с осужденными, готовящимися к освобождению.

Мероприятия, направленные на повышение информированности по профилактике ВИЧ-инфекции, формирование приверженности к лечению проведены 17 июня в ФКУ ИК-5 и 18 июня 2019 года в ФКУ ИК-10 Рубцовска.

Специалист познакомила участников с эпидемиологическими данными по распространению ВИЧ-инфекции в РФ и Алтайском крае. Была представлена базовая информация о ВИЧ-инфекции, путях и факторах передачи заболевания. Совместно с участниками проведен разбор ситуаций риска инфицирования и мер профилактики.

Осужденным с положительным ВИЧ-статусом  предоставлена информация об антиретровирусной терапии, ее эффективности, необходимости сохранения приверженности к  АРТ-терапии. Участники проинформированы об учреждениях, в которые можно обратиться по поводу дальнейшего наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции после освобождения.  

В обучающем мероприятии приняли участие 80 осужденных ФКУ ИК-5, 48 – ФКУ ИК-10.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. 8 (385 57) 6-01-15.

Автор: Политсиб.ру