Активисты провели в Сибири серию пикетов за свободу слова

Новости 24.06.2019 12:35 83

23 июня в городах России прошли митинги и пикеты под лозунгами «За свободу слова» и «Против политического произвола». В Сибири акции состоялись в Омске, Томске, Иркутске и Новокузнецке. Об этом сообщает портал «Сибирь.Реалии».

В Омске и Новокузнецке пикеты организованы Либертарианской партией России (ЛПР) совместно с Профсоюзом журналистов и работников СМИ.

Незадолго до начала пикета в Новокузнецке секретарь местного отделения ЛПР Лев Гяммер сообщил, что у него в квартире клеем залили замок.

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В Омске полиция вынесла собравшимся предупреждение, однако никаких иных действий не предпринимала.

В Томске планировался митинг, однако городские власти отказали в его проведении из-за занятости всех площадок в центре города активистами НОДа. По совету мэрии митинг был заменен одиночным пикетом напротив здания областной администрации.

​В Иркутске члены ЛПР провели серию одиночных пикетов совместно с членами партии «Яблоко» и гражданскими активистами.