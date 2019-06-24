О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Активисты провели в Сибири серию пикетов за свободу слова

Новости
83
0

23 июня в городах России прошли митинги и пикеты под лозунгами «За свободу слова» и «Против политического произвола». В Сибири акции состоялись в Омске, Томске, Иркутске и Новокузнецке. Об этом сообщает портал «Сибирь.Реалии».

В Омске и Новокузнецке пикеты организованы Либертарианской партией России (ЛПР) совместно с Профсоюзом журналистов и работников СМИ.

Незадолго до начала пикета в Новокузнецке секретарь местного отделения ЛПР Лев Гяммер сообщил, что у него в квартире клеем залили замок.

Барнаулец устроил пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

Барнаулец устроил пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

Новости

Барнаульский общественник Виктор Рау провел одиночный пикет

288

В Омске полиция вынесла собравшимся предупреждение, однако никаких иных действий не предпринимала.

В Томске планировался митинг, однако городские власти отказали в его проведении из-за занятости всех площадок в центре города активистами НОДа. По совету мэрии митинг был заменен одиночным пикетом напротив здания областной администрации.

​В Иркутске члены ЛПР провели серию одиночных пикетов совместно с членами партии «Яблоко» и гражданскими активистами.

Автор: Политсиб.ру

Фото: twitter