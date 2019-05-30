Алтайский край стал единственным регионом Сибири, где зарплаты не дотягивают до 30 тысяч

Новости 24.06.2019 11:15 175

По данным Новосибстата средняя зарплата в Алтайском крае за январь-апрель составила 25 661 рубль. Это единственный регион из 10, где величина среднемесячного заработка не достигла 30 тысяч рублей. В Республике Алтай зарплаты чуть выше – 30 438 рублей. Показатели обоих регионов – самые низкие по Сибирскому федеральному округу (СФО).

Среднемесячный заработок в СФО составляет 37 141,5 рубль. Самые высокие зарплаты в Красноярском крае – 47 304 рубля, и Иркутской области – 43 344 рубля.

В Алтайском крае лучше всех зарабатывают в сфере финансов и страхования – 45 798 рублей. Это единственная отрасль, где среднемесячный заработок превышает 40 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты – в сфере гостиниц и общепита – 16 508 рублей.

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В Республике Алтай порог в 40 тысяч рублей превышен в области финансов и страхования, где средняя зарплата составляет 57 690 рублей, а также в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения – 41 370 рублей. Меньше всего здесь зарабатывают в сфере сельского хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 16 345 рублей.

Средние показатели по субъектам, входящим в СФО:

Красноярский край – 47 304 рубля; Иркутская область – 43 344 рубля; Томская область – 40 847 рублей; Кемеровская область – 39 857 рублей; Республика Хакасия – 38 267 рублей; Республика Тыва – 36 409 рублей; Новосибирская область – 36 239 рублей; Омская область – 33 049 рублей; Республика Алтай – 30 438 рублей; Алтайский край – 25 661 рубль.

Ранее «Политсибру» писал также о высоких значениях безработицы в Алтайском крае. Напомним, что недавно нескольким проблемным субъектам РФ были назначены кураторы из числа федеральных министров, которым поручено разработать программы ускоренного развития данных регионов. В частности, «шефство» над Алтайским краем досталось именно министру труда Максиму Топилину.