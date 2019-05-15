Алтайский край вошел в Топ регионов с самой недоступной ипотекой

Новости 24.06.2019 10:35 306

Алтайский край вошел в топ-10 регионов с самой недоступной ипотекой. Об этом свидетельствуют данные Росбанка, пишет РБК.

По данным аналитиков, доходы россиян растут, а банки снижают ставки. Однако Алтайский край все еще находится на низком уровне по сложности оплаты ипотеки. В настоящее время проще всего обслуживать ипотеку в Магадане, на Ямале.

При условии, что житель Алтайского края будет отдавать за ипотеку половину своей зарплаты, он сможет позволить себе квартиру площадью 32,1 кв. м.

Как менялся уровень платежа

Исследование Росбанка показывает, что среднестатистический россиянин, имея средний заработок, который купил квартиру в ипотеку в конце мая, будет каждый месяц отдавать за нее 45,8% своей зарплаты. В апреле текущего года показатель был выше – 46,9%, а в феврале – 47,5%.

В качестве критерия для исследования, аналитики рассматривали квартиру площадью 40 кв. метров на срок в 15 лет с первоначальным взносом 20% от общей стоимости.

По состоянию на май 2016 года, 65% зарплаты приходилось отдавать за ипотеку. За два года, к сентябрю 2018 года процент снижался и дошел до 43,2%. Потом платеж снова начал расти до апреля нынешнего года.

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Где в России самое доступное жилье?

Самое доступное жилье можно приобрести в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах сложился баланс между относительно высокими зарплатами и низкой стоимости жизни. При таких условиях местный житель может себе позволить квартиру площадью более 100 кв.м. Кроме того, влияет обстановка на рынке недвижимости, что делает жилье на Севере очень дешевым.

Кроме того, во многих северных регионах действуют предельно комфортные ипотечные программы «Газпрома» - компания субсидирует своим сотрудникам всю процентную ставку. Однако местные используют льготы чтобы купить недвижимость в южных регионах страны.

Когда будет 8 процентов?

В марте 2019 года, президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить меры по снижению ставки по ипотеке до 8% к 15 января 2020 года. Однако, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что задача по достижению ставки в 8% хоть и реальна, но ее достижение может затянуться и до 2021 года.