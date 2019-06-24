Станцию сотовой связи на крыше барнаульской школы признали незаконной

Новости 24.06.2019 10:15 98

Родители учеников доказали, что установка высокочастотной вышки сотовой связи на крыше барнаульской гимназии №40 является незаконной.

Напомним, в прошлом году, во время каникул без оповещения коллектива школы и родительского комитета установили базовую станцию мобильного оператора. Родители детей единогласно обратили внимание на то, что излучение, исходящее от вышки, является неблагоприятным.

Родительский комитет еще в 2018 году создал петицию, в которой обращается к Правительству РФ с требованием законодательно запретить установку вышек на школах, детских садах, и других детских учреждениях.

Родители учеников выступили против установки вышки сотовой связи в гимназии №40 Новости 21.08.2018 19:15 Родительский комитет создал петицию, в которой обращается к Правительству РФ с требованием законодательно запретить установку вышек на школа 712

Только после обращения в администрацию президента в Роспотребнадзоре вспомнили о норме СанПиН, которая запрещает использовать школьные здания для иных целей, кроме образовательных, пишет «Российская газета». В свою очередь, Октябрьский райсуд в требовании убрать вышку родителям отказал.

Как выяснилось, специалисты почему-то не учли, что нормативы для средств связи были введены в 2003 году, а с 2011 года вступили в силу «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Согласно им расположение на территории школ построек, сооружений, функционально с ними не связанных, не допускается.

Таким образом, гимназия, вероятно, хотела заработать. В аренду была сдана часть крыши за 12,5 тысячи рублей в месяц. По словам ее директора Александра Овсиевского, эти деньги хотели потратить на ремонт и текущие нужды.

На 40-й барнаульской гимназии вышка до сих пор стоит. В комитете по образованию Барнаула отметили, что мобильный оператор пытается оспорить решение Роспотребнадзора об отзыве санитарного заключения.

В Барнауле такие базовые станции установлены на сегодняшний день на 11 общеобразовательных учреждениях. Поможет ли настойчивость родителей убрать вышки со всех школ? Вопрос остается открытым.