Жители нескольких домов остались без воды в Барнауле

Новости 24.06.2019 9:20 110

В нескольких домах Барнаула временно остановят водоснабжение. Это связано с планируемым проведением ремонтных работ на сетях. Отмечается, что для жителей организуют подвоз воды.

Воды не будет с 9:00 до 15:00 в домах, расположенных по следующим адресам: Павловский тракт, дома №№ 60, 60а, 60в, 60б, 60д, 62, 64, 66, 68, 68а 70, 70а, 74, 76, 76а, 76б, 78а, 78б, 80, 82; ул. Бабуркина, дома №6, 8, 8а, 10, 12; ул. Малахова, дома №107, 107д, 109,111, 113.

Как информируют в мэрии, с 15.00 до 21.00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах по адресам: Павловский тракт, 60б, 60д, 64, 68, 68а, 70а, 76б, 78б, 249, 249в, 249е, 251ж, 251д, ул.Бабуркина, 8а, ул.Малахова, 107д, 109, 153, 153б, 153д, 155, 157, 157а, 157г, ул.Гридасова, 5, 16, 18.

Заявку на подвоз воды можно оставить по номеру телефона 28-22-00.