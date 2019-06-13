«Единая Россия» выиграла довыборы в сельсовет на Алтае

Новости 24.06.2019 9:50 386

23 июня прошли дополнительные выборы в Крутишинский сельсовет Шелаболихинского района. Явка составила 57,27 %. Победил кандидат от «Единой России» Иван Комаренцев – главный агроном АО «Крутишинское». Он набрал 55,56 %. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Кандидат от «Справедливой России» Федор Жданов получил 9,52 %, самовыдвиженец Елена Мусохранова – 22,22 %, Наталья Чупина из КПРФ набрала 11,11 %, кандидат от ЛДПР Валентина Шабунина получила 1,59 %.

Напомним, в мае на довыборах в Шелаболихинский сельсовет все мандаты забрали самовыдвиженцы.