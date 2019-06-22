Неласковый июнь. Продюсер раскритиковал власти за отмену концертов в Барнауле

Новости 24.06.2019 7:10 809

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал перенос организованного им шоу «Дискотека Союз» в Барнауле. Мероприятие должно было состояться в спорткомплексе «Темп» 22 июня.

Накануне концерта суд Железнодорожного района по просьбе прокуратуры запретил проведение массовых мероприятий в связи с ненадлежащим уровнем пожарной безопасности в спорткомплексе.

Андрей Разин опубликовал в соцсетях гневные посты, в которых в резкой форме раскритиковал местных чиновников. Впрочем, впоследствии наиболее острые высказывания были удалены. В данный момент в Instagram и ВК Разина остались посты следующего содержания:

«Нет слов! Бедные люди, которые живут в Алтайском крае, в городе Барнауле. Конкретно я ещё раз призываю всех артистов: не попадитесь, как наши звезды и не потерпите огромный крах из-за разочарования. Пока там выносятся такие решения, ваши концерты могут быть отменены за 5 минут до начала».

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Зампредседателя краевого правительства Денис Губин не считает обвинения Разина обоснованными. Вице-премьер отметил, что зал «Темпа» сертифицирован по требованиями безопасности для 800 посетителей, поскольку рассчитан на проведение спортивных мероприятий. Для концертов требования отличаются. В частности, сертификация потребуется уже на 4000 посетителей.

«Во время нашего разговора Андрей Александрович (Разин – прим. ред.) просил, чтобы мы каким-то образом повлияли на суд, на приставов и прокуроров, чтобы зал открыли и концерт провели. Я ему пытался объяснить, что когда две коммерческие структуры заключают договор между собой и проводят большие мероприятия, то они должны проверить документы – может зал [принять мероприятие], или не может. В результате заложниками ситуации оказались люди», – цитирует Губина "Толк".

В рамках четырехчасового шоу «Дискотека Союз» должны были выступить более 20 артистов: Кай Метов, Татьяна Овсиенко, группы «Мираж», «Ласковый май» и другие. Некоторые из музыкантов носят звание заслуженного артиста России. На сайте продажи билетов от их лица опубликовано извинение перед зрителями за перенос концерта.

В свою очередь, генеральный директор «Темпа» Павел Николаев направил письмо с извинениями Андрею Разину. В письме Николаев объяснил, что успеть оспорить судебное решение было уже невозможно, и попросил перенести шоу.

Добавим, часть барнаульцев ранее высказывали возмущение из-за того, что концерт должен был пройти 22 июня - в День памяти и скорби. Несмотря на обращения от горожан, изменить дату развлекательного мероприятия не удавалось.

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Между тем уже известно, что шоу «Дискотека Союз» перенесено на 20 и 21 сентября, купленные билеты действительны на новую дату. Желающим возвращают деньги. Руководство спорткомплекса с решением суда не согласно и намерено его оспаривать.

2 июня в СК «Темп» прошел концерт рэпера Басты, перенесенный туда с площадки «Карандин-Арена», также закрытой решением суда за нарушение техники пожарной безопасности.