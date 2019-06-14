Алтайский медуниверситет ответил кандидату в ректоры, рассказавшему о затянувшейся кампании

Новости 24.06.2019 8:15 240

В середине июня "Политсибру" в очередной раз обратился к теме выборов ректора в Алтайском медуниверситете. В материале шла речь о том, почему кампания может быть не завершена в обозначенные ранее сроки (до конца июня). Спикером по данной теме выступила один из кандидатов в ректоры АГМУ Ирина Шереметьева. Между тем вуз также решил представить свою позицию на данный счет.

Как следует из письма за подписью председателя комиссии по выборам ректора АГМУ Нины Карбышевой, пакет с оригиналами документов по каждому из кандидатов был направлен в Министерство здравоохранения РФ вузом в соответствии с графиком. Документы приняты в полном объеме и назад с «недочетами в бумагах» из Москвы не возвращались. Кроме того, вопреки словам Ирины Шереметьевой, исправления в документы не вносились, и повторная подача пакета документов в Минздрав вузом не осуществлялась.

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Переданный для проверки проект «справки-представления со сведениями о кандидате на должность руководителя образовательной организации» ошибочно трактуется Шереметьевой за «бумаги, вернувшиеся из Москвы».

17 июня в Минздрав РФ дополнительно направлены справки-представления на каждого кандидата, дублирующие в печатном виде ранее направленные справки-представления, часть сведений в которых была вписана от руки. Указанные данные были внесены в электронный вариант справок-представлений, распечатаны и предоставлены всем кандидатам для ознакомления и проверки своих данных. После проверки данные справки-представления были еще раз распечатаны и подписаны каждым кандидатом, в том числе Ириной Шереметьевой, и только после этого направлены вузом в Министерство здравоохранения РФ.

От Совета ректоров образовательных организаций высшего образования Алтайского края и Республики Алтай был получен документ о согласовании списка из четырех кандидатов, претендующих на должность ректора АГМУ, и выражении единогласной поддержки действующему ректору вуза Игорю Салдану.

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В соответствии с данным документом, сведения о согласовании списка были вписаны в справку-представление каждого кандидата, претендующего на должность ректора АГМУ. Копия указанного документа была включена в пакет документов каждого кандидата и направлена в аттестационную комиссию Министерства здравоохранения РФ в соответствии с графиком. Соответственно, аналогичные сведения были включены в дублирующие справки-представления всех кандидатов, дополнительно направленные 17 июня.

В направленной в Минздрав РФ справке-представлении с элементами рукописного текста, а также дополнительно отправленной дублирующей справке-представлении, данные сведения указаны верно и соответствуют действительности.

Никакой роли в определении даты проведения заседания аттестационной комиссии указанные документы не играют, и «срыва сроков» вуз не допускает. Аттестационная комиссия Минздрава России самостоятельно определяет порядок организации своей работы и сроки проведения заседаний, резюмировали в АГМУ.