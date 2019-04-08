«СР» выдвинула своего кандидата на выборы главы Республики Алтай

Новости 22.06.2019 19:48 211

Еще один кандидат поборется за кресло главы Республики Алтай. Это бывший глава Кош-Агачского района Леонид Ефимов, которого выдвинули на конференции «Справедливой России». Также «эсэры» обнародовали свой список кандидатов на 16 одномандатных округов на выборах в региональное госсобрание Эл Курултай.

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В общереспубликанской части списка только одна фамилия, список партии возглавил лидер реготделения Александр Груздев. Напомним, на данный момент уведомили избирком о своем выдвижении временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин, лидеры реготделений КПРФ и ЛДПР Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов соответственно, а также представитель «Народно-патриотической партии России — Власть Народу» Михаил Соловьев.

Выборы пройдут 8 сентября. Уведомить комиссию о выдвижении необходимо в срок до 25 июня, сдать подписные листы - до 26 июля.