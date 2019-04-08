О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

«СР» выдвинула своего кандидата на выборы главы Республики Алтай

Новости
211
0

Еще один кандидат поборется за кресло главы Республики Алтай. Это бывший глава Кош-Агачского района Леонид Ефимов, которого выдвинули на конференции «Справедливой России». Также «эсэры» обнародовали свой список кандидатов на 16 одномандатных округов на выборах в региональное госсобрание Эл Курултай.

Оппозиция в Республике Алтай выставит своего кандидата в противовес коммунистам и врио

Оппозиция в Республике Алтай выставит своего кандидата в противовес коммунистам и врио

Новости

Губернаторские выборы пройдут в регионе 8 сентября

457

В общереспубликанской части списка только одна фамилия, список партии возглавил лидер реготделения Александр Груздев. Напомним, на данный момент уведомили избирком о своем выдвижении временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин, лидеры реготделений КПРФ и ЛДПР Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов соответственно, а также представитель «Народно-патриотической партии России — Власть Народу» Михаил Соловьев.

Выборы пройдут 8 сентября. Уведомить комиссию о выдвижении необходимо в срок до 25 июня, сдать подписные листы - до 26 июля.

75/25: единороссы поменяли «правила игры» на выборах в Эл Курултай

75/25: единороссы поменяли «правила игры» на выборах в Эл Курултай

Новости

Госсобрание Республики Алтай внесло изменения в закон о выборах депутатов

1602

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: http://altai.gov04.ru/