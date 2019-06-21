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Жесткое ДТП на алтайской трассе привело к перекрытию дороги

Новости
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На трассе Барнаул-Залесово произошло ДТП с участие двух автомобилей. В результате аварии они опрокинулись и таким образом полностью перекрыли трассу. Аварии произошла утром возле села Акулово.

Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул», одна из машин (грузовик) принадлежала фирме, сдающей в аренду световое оборудование и сценические конструкции. Оно высыпалось на асфальт.

Другим участникам движения пришлось объезжать место аварии через поле. По предварительным данным никто из людей не пострадал.

Автор: Политсиб.ру