Жесткое ДТП на алтайской трассе привело к перекрытию дороги

Новости 22.06.2019 19:33 264

На трассе Барнаул-Залесово произошло ДТП с участие двух автомобилей. В результате аварии они опрокинулись и таким образом полностью перекрыли трассу. Аварии произошла утром возле села Акулово.

Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул», одна из машин (грузовик) принадлежала фирме, сдающей в аренду световое оборудование и сценические конструкции. Оно высыпалось на асфальт.

Другим участникам движения пришлось объезжать место аварии через поле. По предварительным данным никто из людей не пострадал.