Старейший алтайский барс, которого наблюдают 8 лет, вновь попал на фото

На хребте Чихачева в Кош-Агачском районе Республики Алтай в объектив фотоловушек вновь попал старейший снежный барс Хоргай. Ученые переживали, что он не переживет зиму, но когда получили данные фотокамер, работавших там несколько месяцев, увидели, что ирбис жив.
Снежных барсов на Укоке зафиксировали семь из 11 фотоловушек
Его появление зафиксировали 24 мая, он оставил свои территориальные метки. Также исследователи нашли несколько скелетов горных козерогов — пищи хищника. Хоргай стал первым барсом, который попал в фоторегистратор в Горном Алтае.
Это произошло в октябре 2011 года на хребте Чихачева. Неизвестно сколько ему лет, но учитывая, что только под наблюдением ученых он прожил уже восемь лет, его можно назвать пожилым. Средняя продолжительность жизни ирбисов — 12 лет.
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Все это время он был доминантным самцом с большим индивидуальным участком, площадью в тысячу кв. километров. Его видели на Алтае, в Тыве и Монголии. В 2019 году ученые насчитали более 42 особей снежного барса, в том числе шесть выводковкотят. В прошлом году было 35 ирбисов. Популяция растет.