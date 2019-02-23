Старейший алтайский барс, которого наблюдают 8 лет, вновь попал на фото

Новости 22.06.2019 19:18 231

На хребте Чихачева в Кош-Агачском районе Республики Алтай в объектив фотоловушек вновь попал старейший снежный барс Хоргай. Ученые переживали, что он не переживет зиму, но когда получили данные фотокамер, работавших там несколько месяцев, увидели, что ирбис жив.

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Его появление зафиксировали 24 мая, он оставил свои территориальные метки. Также исследователи нашли несколько скелетов горных козерогов — пищи хищника. Хоргай стал первым барсом, который попал в фоторегистратор в Горном Алтае.

Это произошло в октябре 2011 года на хребте Чихачева. Неизвестно сколько ему лет, но учитывая, что только под наблюдением ученых он прожил уже восемь лет, его можно назвать пожилым. Средняя продолжительность жизни ирбисов — 12 лет.

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Все это время он был доминантным самцом с большим индивидуальным участком, площадью в тысячу кв. километров. Его видели на Алтае, в Тыве и Монголии. В 2019 году ученые насчитали более 42 особей снежного барса, в том числе шесть выводковкотят. В прошлом году было 35 ирбисов. Популяция растет.