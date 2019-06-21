Житель Ярового продает мяч с автографами звезд футбола за 5 млн рублей

Новости 22.06.2019 18:53 199

На сайте «Авито» появилось объявление, в котором житель города Яровое Алтайского края продает футбольный мяч с автографами игроков сборной СССР по футболу. Цена лота — 5 млн рублей. Свои росписи на нем оставили 15 звезд советского футбола 1950-1970-х: чемпионы СССР и Европы, Олимпийские чемпионы, обладатели кубка СССР.

Это Эдуард Стрельцов, Юрий Севидов, Дмитрий Багрич, Анатолий Крутиков, Леонид Пахомов, Анзор Кавазашвили, Галимзян Хусаинов, Валентин Иванов, Сергей Рожков, Алексей Еськов, Владимир Капличный, Вячеслав Амбарцумян, Александр Линев, Кирилл Доронин, Давид Паис.