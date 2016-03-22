Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Новости 22.06.2019 17:15 195

Народная артистка РСФСР, жена продюсера Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Ее госпитализировали в Москве. По словам дочери артистки Ольги, ее матери стало плохо ночью 22 июня. Ей вызвали скорую помощь. Она сообщила, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной случилось «два нехороших приступа».

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По предварительным данным речь идет о приступе бронхиальной астмы. Позже окружение звезды сообщило, что долгая госпитализация ей не потребуется. В скором времени она поедет домой. Недавно ее муж Бари Алибасов попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Он случайно выпил жидкость для очистки труб. НА днях его тоже выписали из больницы.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году. Наиболее известны и любимы зрителями ее роли Любы Байкаловой в фильме «Калина красная» (1974) и Глаши в кинокартине «Они сражались за родину» (1975). Так же кинокритики и зрители высоко оценили работы Федосеевой-Шукшиной в фильмах «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки».