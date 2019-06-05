Штормпрогноз передали в Алтайском крае

Новости 22.06.2019 16:40 208

В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды на выходных. Во второй половине субботы, 22 июня, в южных районах края возможны дожди и грозы. Такую же погоду ждут и в Барнауле. В воскресенье, 23 июня, большую часть региона накроют дожди, ветер и ливни. Местами град и порывы ветра до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 19-22 градусов, сообщают синоптики.

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Госавтоинспекция Алтайского края призвала водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. Водителям следует соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедились в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходам необходимо быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед тем, как выйти на проезжую часть, нужно убедиться, что транспорта нет, а если есть, то убедиться, что автомобиль остановился и пропускает вас. При отсутствии тротуаров необходимо идти по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта.