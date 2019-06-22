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Вандалы осквернили символ Китая на границе Алтайского края и Новосибирской области

Новости
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На границе Алтайского края и Новосибирской области недавно установили аллею дружбы России и Китая. Там поставили пятиметровый «Кремль» и беседку в китайском стиле, посадили аллею деревьев. Это стало символом взаимодействия двух стран в науке и сельском хозяйстве.

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По словам участников группы «АСТ-54», несколько дней назад деревья сломали, беседку подожгли, а «Кремль» измазали фекалиями. Одна из возможных причин вандализма — негативные публикации в СМИ о подозрении китайцев в вырубке сибирских лесов.

Аллея с надписями на китайском языке пугала водителей. В Интернете они часто выкладывали видео, заявляя, что это символизирует захват Сибири Китаем.

Автор: Политсиб.ру

Фото: askuklev/Пикабу