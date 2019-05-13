Стало известно, когда численность комаров достигнет пика в Алтайском крае

Новости 22.06.2019 15:00 291

В настоящее время, в Алтайском крае, сформировались условия для размножения комаров. Комары будут размножаться каждые пять-семь дней, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Весной и в начале лета личинки комаров погибали из-за ночных холодов.

Когда начнется «сезон комаров» в Алтайском крае? Новости 13.05.2019 16:40 Погода в мае может создать благоприятные условия для размножения комаров 604

С 20-х чисел июня установилась теплая погода и небольшие дожди. Лужи хорошо прогреваются. Это отличная среда для размножения кровососущих насекомых. Пик их численности в Алтайском крае придется на июль-август. Роспотребнадзор рекомендует дачникам закрыть емкости для полива и вовремя скашивать траву.

В Барнауле от комаров и мошек обработали 180 гектаров в парках, скверах, детских садах. Такие мероприятия проводят по заявкам, однако на долгое время защитить территорию не удастся и потребуются повторные обработки.