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Стало известно, когда численность комаров достигнет пика в Алтайском крае

Новости
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В настоящее время, в Алтайском крае, сформировались условия для размножения комаров. Комары будут размножаться каждые пять-семь дней, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Весной и в начале лета личинки комаров погибали из-за ночных холодов.

Когда начнется «сезон комаров» в Алтайском крае?

Когда начнется «сезон комаров» в Алтайском крае?

Новости

Погода в мае может создать благоприятные условия для размножения комаров

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С 20-х чисел июня установилась теплая погода и небольшие дожди. Лужи хорошо прогреваются. Это отличная среда для размножения кровососущих насекомых. Пик их численности в Алтайском крае придется на июль-август. Роспотребнадзор рекомендует дачникам закрыть емкости для полива и вовремя скашивать траву.

В Барнауле от комаров и мошек обработали 180 гектаров в парках, скверах, детских садах. Такие мероприятия проводят по заявкам, однако на долгое время защитить территорию не удастся и потребуются повторные обработки.

Житель Барнаула призывает освободить город от комаров и мошек

Житель Барнаула призывает освободить город от комаров и мошек

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Петицию подписали уже 1568 человек

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com