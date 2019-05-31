«Память под угрозой»: барнаульцам рассказали о проблемных памятниках культурного наследия

Новости 22.06.2019 13:21 214

19 июня на площади Свободы состоялся митинг в защиту исторического наследия города Барнаула. После него историк и краевед Данил Дегтярев провел для всех желающих экскурсию по самым проблемным объектам культурного наследия региона. Как оказалось, достаточно много архитектурных памятников края находятся сейчас под угрозой, но никто не спешит исправить эту проблему. О некоторых из них и пойдет речь.

Экскурсия стартовала с Демидовской площади, проблемы с которой начались еще в августе прошлого года. Тогда горожане заметили, что в историческом месте возводят автомойку. Собственник данного объекта утверждал, что монтирует объект на арендованной земле с соблюдением всех юридических требований. Общественные организации и управление охраны объектов культурного наследия Алтайского края потребовали от администрации Барнаула снести постройку. И весной автомойку демонтировали.

Не менее значимый объект культурного наследия региона — дом Александра Адольфовича Лесневского. Он входит в тройку деревянных зданий дореволюционной постройки, имеющих статус памятника культуры федерального значения. Один из них — дом купцов Шадриных, более известный среди барнаульцев как ресторан «Русский чай». Дом Лесневского построили в 1907 году под влиянием прибалтийской архитектуры и русской традиции деревянного зодчества. На сегодняшний день здание обветшало и требует реставрации, однако так как это жилой дом, у городской администрации не хватает средств на расселение жильцов.

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Примером не очень бережного отношения к архитектурному наследию может служить и контора Андрея Морозова — исторический памятник деревянного зодчества середины XIX века. Сгорел 21 января 2018 года. Сейчас обнесен забором. Речь о его восстановлении пока не ведется, а собственник пока не в состоянии отреставрировать историческое строение без помощи властей.

Бывшие госпиталь и горное училище на Демидовской площади также оказались без средств для реставрации. Сейчас они находятся во владении аграрного университета и требуют капремонта, стоимостью 150-180 млн рублей для каждого. Даже в связи с программой по созданию туркластера «Барнаул — горнозаводской город» средств на эти архитектурные памятники нет, так как они в собственности госструктур. Поэтому горное училище до сих пор стоит пустым, с вывалившимися кирпичами и трещинами в стенах, а в бывшем госпитале используют только первый этаж.

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Печальная участь также постигла универмаг Сухова, сгоревший в 1998 году. Его несколько раз пытались продать на аукционе за один рубль, но дело в том, что стоимость земли под самим универмагом продают вместе со зданием за несколько миллионов. Второй этаж здания частично разрушен, в некоторых местах отсутствует крыша. Никто пока не предпринимает попытки отреставрировать торговый дом, хоть в нем и сохранились уникальные дореволюционные кованые металлические двери конца XIX века. На здании универмага нет даже таблички, которая указывает, что это объект культурного наследия.

Также пожар не пожалел здание, принадлежавшее купцу Василию Паскотинову, построенное в несколько приемов в конце ХIX - начале ХХ века. В течение многих лет его принадлежность менялась. Оно послужило и городской торговой школой, и конторой Союза Сибирских маслодельных артелей, и учительским институтом, и госпиталем во время Великой Отечественной войны. Но в 2002 году здание сгорело, после чего находится в полуразрушенном состоянии, и отреставрировать его практически невозможно. Оно — федеральная собственность «Росимущества», и никому, видимо, нет дела до этого памятника истории и архитектуры, а его руины останутся нетронутыми еще долго.

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Еще один яркий пример памятника, пострадавшее от огня — казенная женская гимназия, построенная под влиянием традиций массовой деревянной городской архитектуры Сибири второй половины XIX века. Но в 2011 году здание восстановили довольно близко к оригиналу, благодаря чертежам. Женская гимназия была популярным учебным заведением в Барнауле и за его пределами.

Финальным пунктом экскурсии стала многострадальная усадьба Михайлова. Это некая знаковая точка, ведь именно этот памятник уже фактически безвозвратно утерян для города. К сожалению, все старания сохранить здание не увенчались успехом. Несмотря на поражение, надежда на то, что список объектов «Память под угрозой» больше не пополнится, а лишь уменьшится, то есть памятники восстановят, остается среди неравнодушных жителей и борцов за сохранение объектов культурного наследия Алтайского края.