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«Кто-то в регионе недоработал»: губернатор Омской области о прямой линии с Путиным

Новости
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Губернатор Омской области Александр Бурков назвал прямую линию с Владимиром Путиным «хорошей встряской». Из этого региона в эфир попал только один вопрос, но обращений, по словам Буркова, было больше.

- Рассмотрим каждый случай и дадим жителям четкий и понятный ответ: что и когда будет сделано для решения проблемы, - цитирует губернатора пресс-служба правительства Омской области.

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Большая часть из них осталась без ответа

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По его мнению, если жители обращаются напрямую к президенту, то «кто-то их в регионе не услышал, не доработал, не захотел помочь и решить ту или иную проблему». Напомним, во в ходе прямой линии этого года к Путину обратился житель микрорайона Старый Кировск в Омске Роман Дмитриев. Мужчина пожаловался на резкий рост платы за вывоз мусора в частном секторе, где он живет.

Он утверждает, что тариф вырос с 90 до 266 рублей в месяц. Глава государства ответил, что «такого не должно быть» и пообещал подключить ФАС для решения вопроса. Вскоре разбирать ситуацию начали следственные органы. Мэр Омска Оксана Фадина признала проблему. По ее словам, властям не удается найти общий язык с регоператором, но вскоре нормативы пересмотрят.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: om1.ru