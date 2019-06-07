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Мероприятия ко Дню памяти и скорби проходят в Алтайском крае

Новости
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22 июня в Алтайском край проходят мероприятия, посвященные 78-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня — День памяти и скорби. В 10:30 в Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы.

В Барнауле установят монумент в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда

В Барнауле установят монумент в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Новости

Открытие состоится 22 июня в День памяти и скорби

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По данным пресс-службы правительства края, в кинотеатре «Мир» в 11:00 покажут фильм «Белорусский вокзал», снятый в 1941 году. В 12:00 на Булыгинско-Кировском кладбище пройдет акция «Горсть памяти». С места захоронения воинов, в солдатском кисете, землю передадут для экспозиции историко-мемориального комплекса Главного храма Вооруженных Сил РФ.

На площади Свободы в 13:00 стартует Всероссийская акция «Вахта Памяти». В 16:00 в сквере имени Германа Титова возложат цветы к бюсту космонавту. Гостям покажут выставку в рамках Всероссийского патриотического проекта «Герои, какими их не видел никто». В 17:00 в сквере у фонтана перед ДК «Южный» покажут экспозицию книг и рисунков «Войны священные страницы навеки в памяти людской».

Стали доступны рассекреченные документы Великой Отечественной войны

Стали доступны рассекреченные документы Великой Отечественной войны

Новости

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Автор: Политсиб.ру