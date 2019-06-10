Команда АлтГПУ стала победителем фестиваля «Большой Алтай. Great Altai. Россия – 2019»

Новости 22.06.2019 11:35 107

Команда Алтайского государственного педагогического университета приняла участие в IV Международном туристско-спортивном фестивале «Большой Алтай. Great Altai. Россия – 2019», который прошёл с 8 по 15 июня в Алтайском крае. В эти дни встретились 14 команд из России, Китая, Монголии и Казахстана, Белоруссии и Новой Зеландии. Россию представили около 400 спортсменов – команды Алтайского края, Кемеровской области и Республики Алтай. В состав команды АлтГПУ вошли студенты и магистранты института физической культуры и спорта. Программа фестиваля насчитывала 17 видов спорта и туризма.

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В рамках фестиваля в урочище Щеки на реке Песчаная прошли состязания по спортивному туризму (водные, велосипедные, горные, комбинированные, авто- и мотодистанции), международные соревнованиях по рафтингу, скалолазанию, перетягиванию каната и национальным видам спорта (борьба куреш, бухаша тартыс, армрестлинг и городошный спорт).

В Алтайском районе встретились участники состязаний по пешеходному туризму (оздоровительно-туристический лагерь «Фадеев Лог») и рыболовному спорту (пруд у села Нижнекаменка).

В Белокурихе состоялся забег на гору Церковка, который финишировал на территории субкластера «Белокуриха-2» (дисциплина скайраннинг). Кроме того, там прошли соревнования по спортивному ориентированию и скалолазанию. А кемпинг «Бобровая заимка» выступил площадкой для встречи спортсменов-парапланеристов и мотопарапланеристов.

Победители фестиваля «Большой Алтай. Great Altai. Россия - 2019» определялись отдельно по каждому виду спорта (дистанции) и в международном фестивальном зачете среди команд-участниц. По итогам соревновательной недели команда Алтайского государственного педагогического университета завоевала 1 место в командном зачете и стала победителем международных соревнований. Второе место у команды «Красная звезда» (Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР), на третьем месте команда «Восток» (Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан).

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Команда АлтГПУ также одержала победу в национальном российском зачете, на втором месте - команда «ЮнТур» (Барнаул), на третьем – команда Алтайского района «Самый Алтайский район». Залогом большого успеха команды стала хорошая спортивная подготовка – шесть участников команды имеют спортивные разряды и звания по различным дисциплинам туризма, у Светланы Шишка есть разряд по гребле на байдарках и каноэ, а у Егора Тупикина – звание кандидата в мастера спорта по самбо и дзюдо. Также для команды был приобретён необходимый спортивный инвентарь, она участвовала в двух подготовительных стартах в Новосибирской области и на трассах, где проходил затем фестиваль Большой Алтай, на реке Песчаной.