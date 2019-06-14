Суд запретил концерты в барнаульском СК «Темп»

Новости 22.06.2019 9:34 156

Суд наложил запрет на проведение массовых мероприятий в спорткомплексе «Темп». Причина — нарушения пожарной безопасности.

- На основании иска прокуратуры и в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юрлиц от пожара Железнодорожным районным судом Барнаула запрещено проводить в ООО «Спортивный комплекс «Темп» в здании, расположенном по адресу: проезд 1-й Балтийский, д. 9, массовые мероприятия до его приведения в соответствие с функциональным назначением для проведения массовых мероприятий и устранением нарушений законодательства о пожарной безопасности, - сказано в сообщении пресс-службы Управления федеральной службы судебных приставов Алтайского края.

Соответственно ближайшие концерты здесь отменят. Такой должен был состояться 22 и 23 июня. Это «Дискотека 90-х» с участием звезд российской эстрады. Его перенесли. На сайте «Кассы.ру» сообщают, что концерт перенесут на 20 и 21 сентября. Место останется неизменным. Видимо организаторы полагают, что к тому времени в спорткомплексе устранят нарушения. Они обещают, что все ранее купленные билеты будут действительны.

При этом артисты уже приехали в Барнаул и были готовы выйти на сцену. Но арест наложили за 20 часов до начала концерта и устранить нарушения не успели.