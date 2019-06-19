Тариф на захоронение мусора в Новосибирске повысили почти в два раза

Новости 21.06.2019 19:40 172

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) выросли в 1,5-2 раза для нескольких частных и муниципальных компаний. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.

В то же время, единый тариф для населения с 1 июля станет меньше.

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Тариф новосибирского МУП «Спецавтохозяйство» для населения с 1 июля вырастет с 259,69 до 502,33 рублей за тонну. Муниципальное предприятие занимается не только вывозом мусора, но и захоронением отходов на полигонах «Гусинобродский» и «Левобережный». С повышением тарифов столкнется и ФГУП «ЖКХ Новосибирского научного центра», где тариф будет поднят с 285,88 до 496,08 рублей за тонну. Предприятие также имеет свой полигон. Также цены на захоронение ТКО поднимут у МУП «Спецавтохозяйство» с 169 до 332 рублей за тонну.

Тарифы вырастут и у остальных муниципальных и частных предприятий.

Напомним, что решением новосибирских властей, единым региональным оператором по вывозу отходов стала компания «Экология-Новосибирск». Контракт с ней был заключен на срок 10 лет. Сумма контракта – 30,08 млрд рублей. Известно, что собственником компании является бывший депутат Госдумы Валентин Бобырев и питерская группа компаний «ВИС».