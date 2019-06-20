Прямые авиарейсы в Израиль могут запустить из «Толмачево»

Новости 21.06.2019 18:50 164

Департамент министерства туризма Израиля в России обсуждает с авиакомпаниями возможность открытия прямых рейсов из Новосибирска. Об этом пишет "Интерфакс-Сибирь".

«Мы уверены, что с открытием прямого рейса количество туристов из Новосибирска и всей Сибири значительно вырастет. Поэтому ведем переговоры с авиакомпаниями о запуске прямого авиасообщения между Новосибирском и Тель-Авивом. Мы уже видим живой интерес к программе субсидирования этого рейса», - сообщила Ксения Воронцова, директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в России.

При этом отмечается, что, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, Новосибирск находится на третьем месте по количеству въезжающих в Израиль туристов - после Москвы и Санкт-Петербурга.

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В настоящее время из Новосибирска открыты прямые рейсы в Германию, большинство стран Юго-Восточной Азии, на Кипр, в ОАЭ и др.