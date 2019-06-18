Началось погашение задолженности по зарплате перед строителями моста на Алтае

Новости 21.06.2019 18:10 156

Рабочие, построившие мост через Ануй в Солонешенском районе Алтайского края, начали получать зарплату, которую им задерживали почти полгода. Об этом сообщает «Тайга-инфо».

Мост пострадал во время прошлогоднего паводка. В декабре конструкцию разобрали, а в феврале начали восстановление. Деньги за работу строителям начали выплачивать только сейчас, и то – не в полном объеме.

По словам одного из бригадиров работ Михаила Конева, заказчик погасил часть долга за февраль.

«Позвонил начальник участка, сказал, что приезжала прокуратура. Рабочие довольны, начальство нет, — отметил Конев. — Вчера [19 июня] выплатили половину за февраль. Больше никаких звонков не было. Говорили может сегодня [20 июня] еще выплатят, но пока ничего не было. Думал, если не заплатят, Путину позвонить на горячую линию», — рассказал Конев.

В ООО «Бастион», которое выступает работодателем, заявили, что ничего не знают.