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Началось погашение задолженности по зарплате перед строителями моста на Алтае

Новости
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Рабочие, построившие мост через Ануй в Солонешенском районе  Алтайского края, начали получать зарплату, которую им задерживали почти полгода. Об этом сообщает «Тайга-инфо».

Мост пострадал во время прошлогоднего паводка. В декабре конструкцию разобрали, а в феврале начали восстановление. Деньги за работу строителям начали выплачивать только сейчас, и то – не в полном объеме.

По словам одного из бригадиров работ Михаила Конева, заказчик погасил часть долга за февраль.

«Позвонил начальник участка, сказал, что приезжала прокуратура. Рабочие довольны, начальство нет, — отметил Конев. — Вчера [19 июня] выплатили половину за февраль. Больше никаких звонков не было. Говорили может сегодня [20 июня] еще выплатят, но пока ничего не было. Думал, если не заплатят, Путину позвонить на горячую линию», — рассказал Конев.

В ООО «Бастион», которое выступает работодателем, заявили, что ничего не знают.

Рабочие, возводившие мост через Ануй, пожаловались на многомесячные задержки зарплаты

Рабочие, возводившие мост через Ануй, пожаловались на многомесячные задержки зарплаты

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Деньги перестали платить еще с зимы

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Автор: Политсиб.ру